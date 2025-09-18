Cantona traži suspenziju Izraela iz sportskih natjecanja: ‘Zašto postoje dvostruki standardi?’

Podijeli :

AP Photo/Daniel Cole via Guliver

Nogometna legenda Manchester Uniteda, Eric Cantona, javno je zatražio da FIFA i UEFA suspendiraju Izrael s međunarodnih natjecanja zbog rata u Gazi. Cantona je svoj apel iznio tijekom humanitarnog koncerta "Zajedno za Palestinu" u londonskoj OVO Areni Wembley, upozorivši na, kako je rekao, dvostruke standarde u odnosu na sankcije koje su uvedene Rusiji nakon napada na Ukrajinu.

Izrael se trenutno nalazi na trećem mjestu u svojoj kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, izjednačen s Italijom, i još uvijek ima šansu za doigravanje. No, pozivi na sankcije sve su glasniji, osobito nakon izvješća Amnesty Internationala i Ujedinjenih naroda u kojima se izraelske akcije u Gazi opisuju kao genocid. Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, koje priznaje i UN, u sukobu je do sada ubijeno gotovo 65 tisuća Palestinaca.

Cantona je naglasio da nogomet nije samo sport, već i snažan politički alat. Podsjetio je kako je Rusija suspendirana svega nekoliko dana nakon početka rata u Ukrajini, dok se u slučaju Izraela, iako je prošlo više od 700 dana od eskalacije sukoba u Gazi, još ništa nije poduzelo.

“Zašto postoje dvostruki standardi?” upitao je Cantona, pozivajući FIFA-u i UEFA-u na odlučno djelovanje. Pozvao je i igrače te klubove da odbiju igrati protiv izraelskih momčadi, povlačeći paralelu s bojkotom sporta u doba apartheida u Južnoj Africi, koji je, prema njegovim riječima, bio ključan za njegov kraj.