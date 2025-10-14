Cannavaro upisao prvi poraz na klupi Uzbekistana

Međunarodni nogomet 14. lis 20258:43 0 komentara
xNatasaxKupljenikx via Guliver

U debitantskoj utakmici je slavio, a onda doživio prvi poraz na klupi Uzbekistana.

Talijanski trener Fabio Cannavaro preuzeo je reprezentaciju Uzbekistana, a u debitanskom je nastupu slavio protiv Kuvajta 2:0 u prijateljskoj utakmici.

POVEZANO

No, njegovi su odabranici izgubili u idućoj prijateljskoj utakmici, onoj protiv Urugvaja 1:2.

Podsjetimo, Uzbekistan je svoju vizu za Sjevernu Ameriku iduće godine već osigurao i ostatak će sezone uigravati reprezentaciju za svjetsku smotru.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Međunarodni nogomet