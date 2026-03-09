Čabraja poludio na suđenje, a onda se oglasio i Vukovar: ‘Šefe…’

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

U posljednjoj utakmici 25. kola HNL-a Rijeka je na gostovanju s minimalnih 1:0 porazila Vukovar. Jedini strijelac na osječkom Gradskom vrtu bio je Toni Fruk koji je bio precizan iz kaznenog udarca.

Trener Vukovara Silvijo Čabraja nakon utakmice požalio se na suđenje.

“Ne znam više. Baš imam osjećaj da sam se zamjerio VAR-u i toj kameri. Nisam se samo ja zamjerio, nego i Vukovar. Vjerojatno će nas sada kazniti zbog ove izjave. Vjerojatno nas kamera ne voli… Polako me iritiraju sudačke odluke.”

POVEZANO Rijeka golom Fruka iz penala slavila protiv Vukovara i smanjila zaostatak za Hajdukom na drugom mjestu Zekić o derbiju: ‘To dugo nisam vidio u hrvatskom nogometu’

Otkrio je i što je rekao igračima.

“Igračima sam rekao: Svaka vam čast, pustite si glazbu, veselite se, odigrali ste dobru utakmicu. Nije nas nagradilo. Nemam nikakve zamjerke. Vjerujem u ekipu i da ćemo ostati. Iako bi svi voljeli da što prije ispadnemo.”

Nakon toga se oglasio i klub te poslao poruku podrške treneru.

“Šefe, kao ekipa stojimo zajedno i borit ćemo se do kraja pa i glavom kroz zid ako treba!”

Treća Rijeka sada ima 38 bodova, tri više od četvrtog Slavena Belupa, a četiri od petog Varaždina, dok je Vukovar 1991 ostao na dnu sa 20 bodova, tri manje od devetog Osijeka.