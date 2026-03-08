VIDEO / Drage dame, sretan Vam Međunarodni dan žena!

Svake godine 8. ožujka diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena, dan posvećen borbi za ravnopravnost, prava i dostojanstvo žena, ali i prigoda za odavanje priznanja njihovom doprinosu društvu, obitelji, znanosti, kulturi, gospodarstvu i javnom životu. Prigodan dan obilježen je i na WTA Touru gdje su razne čestitke primili Amanda Anisimova, Asia Muhammad, Iva Jović te Tatjana Maria. Naravno, čestitkama se pridružuje i Sport Klub!
