VIDEO / Freiburg slavio nakon golijade kod Majera. Vuškoviću, Kramariću i Jakiću po bod

Podijeli :

Od subotnjih susreta 15. kola Bundeslige, u ranijem terminu, najviše je pažnje privukao ogled Wolfsburga i Freiburga u kojem je postignuto čak sedam pogodaka, a na kraju su slavili gosti s 4-3.

Sjajnu je utakmicu za Wolfsburg odigrao 20-godišnji Dženan Pejčinović koji je postigao tri pogotka, ali njegov ‘hat-trick’ na kraju nije bio dovoljan niti za jedan bod.

Treu je u petoj minuti doveo goste u vodstvo, ali je Pejčinović uzvratio s dva pogotka, u 13. i 49. minuti, za preokret i 2-1 Wolfsburga. Grifo je u 56. pogodio s bijele točke za 2-2, a novi je gol Pejčinović postigao u 69. minuti za novo vodstvo Wolfsburga.

Do kraja dvoboja uslijedio je novi preokret, a kreirali su ga prvo autogolom Seelt u 71. i Scherhant koji je u 78. minuti zabio pobjednički pogodak za 4-3 Freiburga.

Hrvatski nogometaš Lovro Majer počeo je utakmicu za Wolfsburg te je zamijenjen u 67. minuti.

Hamburg i Eintracht su remizirali 1-1, a hrvatski igrač Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu u domaćem sastavu. Oba su gola postignuta u prvom dijelu. Hamburg je poveo pogotkom Lokonge u 19. minuti, dok je u 26. na 1-1 izjednačio Larsson.

Golova nije bilo na utakmicama Augsburg – Werder i Stuttgart – Hoffenheim. Kristijan Jakić je za Augsburg igrao do 56. minute, dok je Andrej Kramarić zaigrao za Hoffenheim od 64. minute.

U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola. Parovi su Mainz – St. Pauli i Heidenheim – Bayern.