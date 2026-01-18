VIDEO / Je li Matanović ‘pokraden’ za drugi pogodak protiv Jakićevog Augsburga? Odlučivali su milimetri

Podijeli :

Hrvatski napadač Igor Matanović postigao je svoj peti pogodak ove sezone, četvrti u Bundesligi, u susretu 18. kola između Augsburga i Freiburga.

Augsburg je s dva ekspresna pogotka na startu drugog poluvremena stigao do vodstva 2:0, no gosti su u razmaku od samo dvije minute izjednačili, najprije preko Yuita Suzukija u 60. minuti, a zatim i Matanovića u 62.

VIDEO / Slatke brige za Dalića: Novi gol Matanovića u Bundesligi! VIDEO / Ovo nikad niste vidjeli: Kristijan Jakić doživio bizarnu ozljedu!

Uoči nastavka utakmice viđena je i jedna od bizarnijih ozljeda – hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić ozlijedio se prilikom spuštanja niz stepenice prema terenu, uhvatio se za mišić i nije mogao nastaviti susret, pa je umjesto njega u igru ušao Elvis Rexhbecaj.

U 80. minuti Matanović je ponovno zatresao mrežu i zabio za 2:3, no pogodak je poništen nakon što je linijski sudac signalizirao da je lopta cijelim obujmom prešla liniju prilikom Suzukijeva ubačaja. Spornu situaciju pogledajte u videu ispod.

