VIDEO / Kramarić nastavlja sa sjajnom formom, fantastično asistirao samo četiri minute nakon ulaska u igru

Andrej Kramarić krenuo je u utakmicu s Wolfsburgom s klupe. Priliku je dobio odmah na početku drugog dijela, a iskoristio je na sjajan način. Savršeno je asistirao samo četiri minute nakon ulaska za Promela koji glavom zabija za preokret Hoffenheima. Nastavlja tako Andrej Kramarić sa fantastičnom formom.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
