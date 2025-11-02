VIDEO / Kramarić nastavlja sa sjajnom formom, fantastično asistirao samo četiri minute nakon ulaska u igru

Podijeli :

Andrej Kramarić krenuo je u utakmicu s Wolfsburgom s klupe. Priliku je dobio odmah na početku drugog dijela, a iskoristio je na sjajan način. Savršeno je asistirao samo četiri minute nakon ulaska za Promela koji glavom zabija za preokret Hoffenheima. Nastavlja tako Andrej Kramarić sa fantastičnom formom.