U Njemačkoj ništa novo: Vušković još jednom proglašen najboljim mladim igračem mjeseca

Guliver

Mladi hrvatski reprezentativac i stoper HSV-a, Luka Vušković (18), proglašen je najboljim mladim igračem Bundeslige za siječanj.

Igraču na posudbi iz Tottenhama ovo je već treća nagrada ove sezone, nakon što je slavio u rujnu i listopadu.

U glasovanju navijača Vušković je pobijedio Yana Diomandea (RB Leipzig) i Jarella Quansaha (Bayer Leverkusen). Ovim priznanjem nastavio je sjajan niz, dok su preostale mjesečne nagrade u dosadašnjem dijelu sezone pripale Ibrahimu Mazi (Bayer Leverkusen) i Diomandeu.

“Osamnaestogodišnji Vušković posljednjih tjedana privlači sve više pažnje, posebno nakon golova u gostima kod Freiburga u 16. kolu te u šokantnom remiju 2:2 protiv Bayerna u 20. kolu. Hrvatski stoper ove se sezone prometnuo u pravu zvijezdu HSV-a te se, unatoč mladosti, već etablirao kao vođa obrane Hamburga. S 19 nastupa upisao je više utakmica od bilo kojeg drugog središnjeg braniča u klubu. Uz to, Vušković je proglašen igračem utakmice u tri od četiri siječanjska susreta svoje momčadi.

Zajedno s veznjakom Albertom Sambijem Lokongom i napadačem Rayanom Philippeom Vušković je s četiri pogotka vodeći strijelac HSV-a ove sezone, pri čemu je dva gola zabio desnom nogom, a dva glavom. Upravo je jedan takav udarac glavom protiv Bayerna donio Hamburgu iznimno važan bod za konačnih 2:2.

Sa svoja četiri gola Vušković je ujedno i najefikasniji branič Bundeslige, a tu titulu dijeli s Danilhom Doekhijem iz Union Berlina. Vušković se nije istaknuo samo pred protivničkim golom. U svom primarnom, obrambenom zadatku osvojio je impresivnih 66 posto duela”, stoji u objavi Bundeslige.

