Luka Vušković ‘nije normalan’, još jednom je izdominirao u pobjedi HSV-a

Pogodak vrijedan prolaza postigao je Robert Glatzel iz jedanaesterca u 83. minuti, no prvo ime susreta bio je hrvatski stoper Luka Vušković.

VIDEO / Vušković za SK otkrio zašto je odbio City i poručio: ‘Real je Real, a meni je samo Hajduk uvijek poseban’ Vušković za SK o bratu Mariju: ‘Gledam ga kako trenira, vratit će se puno bolji nakon svega’

Vušković je briljirao u obrani i prema Sofascoreu dobio ocjenu 8.0, čime je proglašen igračem utakmice. Upisao je 62 točna dodavanja od 67 pokušaja, pet preciznih dugih lopti od šest, dva ključna pasa, a u zračnim duelima bio je impresivan – dobio ih je sedam od devet.

Uz to je presjekao dvije lopte, šest puta čistio opasnost ispred gola te uputio tri udarca, jedan unutar okvira.