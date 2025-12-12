Bayern želi dovesti jednog od najboljih stopera Premier lige

Podijeli :

David Klein Sportimage via Guliver

Njemački prvak Bayern namjerava se uključiti u utrku za Marcom Guehijem (25), jednim od najboljih stopera u Premier ligi, objavili su njemački mediji.

Guehi nema namjeru produžiti ugovor s Crystal Palaceom, koji mu ističe u lipnju sljedeće godine. To znači da će u novi klub moći preseliti bez odštete. Također, od 1. siječnja može pregovarati s potencijalnim novim poslodavcima.

Njemački mediji tvrde da sportski direktor Bayerna Max Eberl u siječnju planira razgovarati s engleskim reprezentativcem.

Za Guehija su zainteresirani i Liverpool, Barcelona te Real Madrid.

Guehi je stigao u Crystal Palace u ljeto 2021. iz Chelseaja u transferu vrijednom 23 milijuna eura. Za Crystal Palace je odigrao 179 utakmica u svim natjecanjima te je upisao 10 pogodaka i 8 asistencija.

U dresu engleske reprezentacije je skupio 26 nastupa, postigavši jedan pogodak.

