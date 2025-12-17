Budimir zabio u teškoj pobjedi Osasune protiv drugoligaša

Podijeli :

Osasuna je u srijedu navečer igrala utakmicu šesnaestine finala Kupa kralja. Gostovali su kod drugoligaša Huesce, ali do pobjede nisu došli jednostavno. Morali su odigrati 120 minuta prije nego li su upisali pobjedu i prolaz u osminu finala.

Poveli su domaći u 35. minuti golom Daniela Lune da bi krajem prvog poluvremena Raul Garcia zabio za izjednačenje. Do kraja regularnog vremena nije bilo pogodaka, a onda je Osasuna preko Garcije zabila za 2:1. Huesca se ipak vratila na isteku prvog produžetka golom Ikera Kortajarene poravnala na 2:2.

Međutim, prvoligaška ekipa nije stala. U 111. minuti je Asier Osambela pogodio za 3:2 da bi u 118. hrvatski reprezentativac Ante Budimir zabio za potvrdu pobjedu od 4:2. Osasuna je ovim slavljem izborila osminu finala španjolskog Kupa kralja.