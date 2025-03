Budimir: Rekao sam igračima neka budu sad tužni, kasnije će biti ponosni

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 17 godina nije se uspjela plasirati na završni turnir Europskog prvenstva, jer je u posljednjoj utakmici u svojoj kvalifikacijskoj skupini poražena od Italije s 1:2.

Obje su momčadi u zadnji dvoboj ušle sa šest bodova, a Hrvatskoj je zbog većeg broja postignutih pogodaka i bod bio dovoljan za osvajanje prvog mjesta koje je donosilo plasman na završni turnir osam najboljih europskih momčadi, koji će biti odigran krajem svibnja u Albaniji.

Obje reprezentacije su prije ove utakmice izborile plasman na Svjetsko prvenstvo igrača do 17 godina.

Dvoboj je odigran na stadionu Branko Čavlović-Čavlek u Karlovcu, a Talijani su poveli u 43. minuti golom Luce Reggianija. Hrvatska je izjednačila u 64. minuti, a strijelac je bio Jona Benkotić.

Sve do 89. minute su izabranici Marijana Budimira imali rezultat koji im je osiguravao plasman na Euro, a onda je Destiny Elimoghale svladao Mateja Grahovca preciznim udarcem s 20-ak metara i Talijanima donio pobjedu vrijednu plasmana na završni turnir.

Dojmove nakon utakmice otkrio je izbornik hrvatske u-17 reprezentacije, Marijan Budimir.

“U prvom poluvremenu nismo bili dobri, previše smo respektirali Italiju i imali previše izgubljenih duela, bez dužeg posjeda. Na poluvremenu smo promijenili formaciju i igrače te smo bili puno bolji, počeli igrati nogomet kao u prve dvije utakmice, imali smo šansu i za drugi pogodak, a naposljetku kada smo išli zatvoriti utakmicu, radovali bismo se da smo izdržali još taj jedan napad. No, i to je nogomet, nekad nam da, a nekad ne”, rekao je Budimir pa je nastavio:

“Ipak, imamo nagradu u vidu Svjetskog prvenstva, još većeg natjecanja od Europskog prvenstva, i rekao sam igračima da mogu sada biti tužni, no nakon nekog vremena bit će ponosni na ono što su napravili u ovom ciklusu, uključujući to što smo držali europske prvake Talijane u egalu. Znamo što je talijanski nogomet i njihov rad u profesionalnim ligama, oni žive za nogomet i jako puno ulažu, a mi se pokušavamo približiti tom vrhu, kroz taktiku i psihologiju pokušavamo usaditi igračima da mogu igrati sa svima. To smo i pokazali, a malo je nedostajalo da uspijemo u svojoj namjeri. Važno je da dečki nastave raditi, oni imaju samo 17 godina i nogomet im mora biti prioritet svaki dan, da maksimalno rade u klubovima i tako napreduju. Tako će ići prema seniorskom nogometu, a mi ćemo pokušati pomoći sa što više jakih reprezentativnih utakmica.”