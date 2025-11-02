Brojni inozemni skauti stigli u Koprivnicu, predstavnici Cityja prate Jagušića

Podijeli :

Marko Todorov CROPIX via Guliver Images

Utakmica Slaven Belupa i Hajduka u Koprivnici u nedjelju je na tribine privukao i nekoliko poznatih skauta europskih klubova.

Iako Hajduk objektivno ima više mladih igrača koji su kao vrijedni eksponati zanimljivi europskom tržištu, dobar dio inozemnih skauta na stadionu Ivan Kušek Apaš pratio je Adriana Jagušića, ofenzivca Slaven Belupa.

Sportske novosti doznaju kako su stigli predstavnici City Football Groupa koji okuplja Manchester City između ostalih. Navodno su doputovali i skauti Villarreala i Mallorce, zatim portugalskog Famalicaa, poljskog Lecha…