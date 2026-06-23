Brojimo sate do Paname: Dalić sprema iznenađenje u obrani

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska u 01:00 s noći utorka na srijedu protiv Paname (HRT 2) igra prvu od dvije ključne utakmice za prolazak skupine na SP-u

Jedna od glavnih tema nakon prve utakmice Hrvatske bio je mladi stoper Luka Vušković. U javnosti su se pojavile brojne rasprave o tome odgovara li njegov profil zahtjevima koje izbornik Zlatko Dalić traži od stopera u sustavu s četvoricom igrača u posljednjoj liniji.

Prema svemu sudeći, Vušković će protiv sljedećeg suparnika utakmicu započeti na klupi. Sigurno mjesto u središtu obrane trebao bi imati Josip Šutalo, dok je najveća nepoznanica tko će mu praviti društvo.

Na papiru je prvi favorit Duje Ćaleta-Car, koji je posljednjih mjeseci često uživao Dalićevo povjerenje. Ipak, problemi s ozljedama zbog kojih je propustio pripremne utakmice dovode u pitanje njegovu spremnost za nastup od prve minute.

Takva situacija otvara prostor za Martina Erlića i Marina Pongračića. Prema dosadašnjim pokazateljima, blagu prednost ima Pongračić, koji je bio starter u tri od posljednje četiri pripremne utakmice te se čini kao najozbiljniji kandidat za mjesto uz Šutala u srcu hrvatske obrane.