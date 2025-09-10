Branič Srbije otkrio što su si igrači poručili u zagrljaju nakon debakla: ‘Složili smo se oko jedne stvari…’

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od 0:5 protiv Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, na stadionu Marakani u Beogradu

Strijelci za Engleze bili su Noni Madueke, Harry Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa i Marcus Rashford. Domaćini su susret završili s igračem manje nakon što je Nikola Milenković u 72. minuti dobio izravni crveni karton.

Atmosfera na tribinama bila je vrlo napeta – srpski navijači izviždali su izbornika Dragana Stojkovića Piksija i tražili njegov odlazak s klupe.

POVEZANO VIDEO / ‘Petarda’ oslabljene Engleske u Beogradu! Viceprvaci Europe deklasirali Srbiju VIDEO / Beogradska publika zviždala izborniku Srbije, vikali su mu ‘Piksi, odlazi!’

Nakon utakmice je pred medije stao branič Srbije Strahinja Pavlović te među ostalim otkrio što su si igrači poručili u zagrljaju nakon poraza.

“Samo smo se svi pogledali u oči i složili se da se ovo više ne smije događati da kući izgubimo ovakvim rezultatom, bez obzira na to što su oni izuzetno kvalitetan protivnik”, rekao je pa nastavio:

“Danas nam je falilo puno toga, ušli smo u utakmicu s previše respekta, bez energije koju smo imali u prethodnom razdoblju i to se vidjelo na terenu.

Imamo još nekoliko utakmica u kojima moramo pobijediti. Za mjesec dana čeka nas Albanija i moramo je dobiti. U nogometu je tako da je najbolje utakmice kao što je ova zaboraviti i krenuti dalje.”