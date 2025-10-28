Branič Osijeka: Proklinjati nečiju ženu i dijete, to nisu navijači nego bolesni umovi

Podijeli :

Vlado Kos/CROPIX via Guliver

Rijeka je pobijedila Osijek 4:2 na Rujevici u 11. kolu HNL-a, a igrač Osijeka Roko Jurišić oglasio se na Instagramu oko groznih stvari koje je doživio.

Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55). Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2:4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.

POVEZANO Rapsodija Rijeke, koliko još Rožman može izdržati?

Branič Osijeka, Roko Jurišić, oglasio se na Instagramu nakon utakmice, osudivši uvrede koje je on i njegova obitelj doživjeli od navijača.

“Danas sam doživio nešto što normalan čovjek ne može ni zamisliti. Vikati i proklinjati nečije dijete i ženu i priželjkivati tragedije nekome dok netko igra utakmicu – to ne rade navijači, to rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja. Takvi ljudi nisu sportski duh i nisu navijači, nego sramota svakog kluba i grada.

Udarati ispod pojasa, spominjati ženu i dijete… Svaka čast svima koji dolaze podržati svoj klub, ali ovakve propalice treba udaljiti s tribina i prijaviti psihijatriji u najmanju ruku. Na svoje dijete ne damo nikome, a pogotovo ne onima koji žive od mržnje. Sram i stid vas bilo”, napisao je Jurišić na Instagram storyju.