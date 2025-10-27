RIJEKA – OSIJEK 2:1 Riječani preokrenuli prekrasnim golom Čopa!

Nogometaši Rijeke i Osijeka na Rujevici igraju pretposljednji dvoboj 11. kola SHNL-a. Rijeka u dvoboj ulazi nakon slavlja protiv Sparte iz Praga u Konferencijskoj ligi, a momčad Simona Rožmana stiže nakon dva prvenstvena poraza.
45' Kraj poluvremena
Završen je prvi dio odlične utakmice na Rujevici. Rijeka vodi s 2:1 protiv Osijeka.
43' Toure se našao u sjajnoj šansi
Utakmica se nastavlja igrati u munjevitom ritmu. Jurišić je odlično prošao po lijevom krilu te odigrao prizemni ubačaj na drugu stativu gdje je loptu primio Toure, no ipak nije uspio pucati prije obrambene intervencije.
38' GOL! Čop fantastično pogodio za preokret
Duje Čop majstorski zabija za potpuni preokret!
Nakon ubačaja Vignata iz kornera, Devetak je glavom spustio loptu do Čopa, koji ju je smirio prsima i spektakularno pogodio iz "škarica".
21' Oreč opasno pucao
Oreč je pronašao dobar pogled prema golu s desnog boka te uputio opasan udarac s distance u suprotni kut. Ipak, Malenica je odlično obranio.
9' GOL! Fruk krasno pogađa
Rijeka se ekspresno vraća u utakmicu! Fruk je dobio loptu na desnom krilu, ušao u šesnaesterac te lijevom nogom naciljao suprotni kut za izjednačenje. Potpuno otvorena utakmica na početku!
3' GOL! Mikolčić zabio za vodstvo Osijeka!
Gol za Osijek! Osječani su sjajno i energično otvorili utakmicu, a ta inicijativa se brzo isplatila. Mikolčić pogađa nakon kornera! Odličan start za Rožmanovu momčad.
Stigli sastavi
RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič - Oreč, Fruk, Vignato, Lasickas - Čop, Menalo
OSIJEK: Malenica - Guedes, Mkrtchyan, Jelenić, Cvijanović - Omerović, Babec, Mikolčić, Jurišić - Jakupović, Toure
Biblijski potop u Rijeci ‘pomaknuo’ termin SHNL-a
Prekid utakmice protiv praške Sparte i nastavak u petak posljedično je doveo do pomicanja i utakmice Rijeke protiv Osijeka u 11. kolu SHNL-a.
Tko nedostaje?
Kod Rijeke nedostaje Mile Škorić, a upitni su Stjepan Radeljić i Silvio Ilinković. Kod Osijeka su van sastava Jon Mersinaj, Anton Matković i Luka Vrbančić, a upitan je Emin Hasić.
Tko sudi?
Utakmicu će voditi Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice.
