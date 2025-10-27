RIJEKA – OSIJEK 2:1 Riječani preokrenuli prekrasnim golom Čopa!

Nogomet 27. lis 202515:29 > 17:18 0 komentara
xIgorxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Rijeke i Osijeka na Rujevici igraju pretposljednji dvoboj 11. kola SHNL-a. Rijeka u dvoboj ulazi nakon slavlja protiv Sparte iz Praga u Konferencijskoj ligi, a momčad Simona Rožmana stiže nakon dva prvenstvena poraza.

17:18

45' Kraj poluvremena

Završen je prvi dio odlične utakmice na Rujevici. Rijeka vodi s 2:1 protiv Osijeka.

17:16

43' Toure se našao u sjajnoj šansi

Utakmica se nastavlja igrati u munjevitom ritmu. Jurišić je odlično prošao po lijevom krilu te odigrao prizemni ubačaj na drugu stativu gdje je loptu primio Toure, no ipak nije uspio pucati prije obrambene intervencije.

17:11

38' GOL! Čop fantastično pogodio za preokret

Duje Čop majstorski zabija za potpuni preokret!
Nakon ubačaja Vignata iz kornera, Devetak je glavom spustio loptu do Čopa, koji ju je smirio prsima i spektakularno pogodio iz "škarica".

16:52

21' Oreč opasno pucao

Oreč je pronašao dobar pogled prema golu s desnog boka te uputio opasan udarac s distance u suprotni kut. Ipak, Malenica je odlično obranio.

16:41

9' GOL! Fruk krasno pogađa

Rijeka se ekspresno vraća u utakmicu! Fruk je dobio loptu na desnom krilu, ušao u šesnaesterac te lijevom nogom naciljao suprotni kut za izjednačenje. Potpuno otvorena utakmica na početku!

16:34

3' GOL! Mikolčić zabio za vodstvo Osijeka!

Gol za Osijek! Osječani su sjajno i energično otvorili utakmicu, a ta inicijativa se brzo isplatila. Mikolčić pogađa nakon kornera! Odličan start za Rožmanovu momčad.

15:27

Stigli sastavi

 
 

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič - Oreč, Fruk, Vignato, Lasickas - Čop, Menalo

OSIJEK: Malenica - Guedes, Mkrtchyan, Jelenić, Cvijanović - Omerović, Babec, Mikolčić, Jurišić - Jakupović, Toure

14:32

Biblijski potop u Rijeci ‘pomaknuo’ termin SHNL-a

Prekid utakmice protiv praške Sparte i nastavak u petak posljedično je doveo do pomicanja i utakmice Rijeke protiv Osijeka u 11. kolu SHNL-a.

14:29

Tko nedostaje?

Kod Rijeke nedostaje Mile Škorić, a upitni su Stjepan Radeljić i Silvio Ilinković. Kod Osijeka su van sastava Jon Mersinaj, Anton Matković i Luka Vrbančić, a upitan je Emin Hasić.

14:28

Tko sudi?

Utakmicu će voditi Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice.

