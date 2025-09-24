Borba za osminu finala Kupa: Hajduk kod četvrtoligaša, Osijek gostuje trećeligašu

Danas su na programu posljednje dvije utakmice 1/16 finala SuperSport kupa.
Uljanik u Puli od 16 sati dočekuje Osijek, a sat vremena kasnije Koprivnica je domaćin Hajduku.
Uljanik je trenutačno četvrta momčad SuperSport 2. NL i nakon pet kola ima tri pobjede, jedan remi i poraz. Osijek je nakon sedam kola osma momčad SuperSport HNL-a. Pobjednik ovog dvoboja gostovat će kod Varaždina 29. listopada u osmini finala natjecanja.
Koprivnica je trenutačno prvoplasirana momčad 3. NL Sjever i nakon pet kola ima četiri pobjede i poraz. Hajduk pak zauzima drugo mjesto u SHNL-u. Pobjednik čeka Cibalia u Vinkovcima 29. listopada u borbi za četvrtfinale natjecanja.
PAROVI OSMINE FINALA:
Karlovac – Dinamo
Cibalia – Hajduk/Koprivnica
Mladost Ždralovi – Rijeka
BSK – Slaven
Kurilovec – Istra
Varaždin – Osijek/Uljanik
Rudeš – Gorica
Lokomotiva – Varteks
