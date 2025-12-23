Boban za Guardian: ‘Da nisam došao u Dinamo to bi bila izdaja! Pa i Isusa su razapeli…’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban dao je opširan intervju za britanski The Guardian.

Boban je dao tek dva intervjua za hrvatske medije, ali zato za strane medije priča. U Zagreb je stigao novinar The Guardiana i našao se s Bobanom te su pretresli brojne aktualne nogometne teme.

Nick Ames s Bobanom je razgovarao nakon 1:3 poraza od Betisa u Europa ligi.

POVEZANO Ostaje li Mišić kapetan? ‘On je jedini igrač bez kojeg Dinamo ne može’

“Kažu da je Isus bio dobar čovjek. Bolji od bilo koga od nas, to je jasno, zar ne? Razapeli su ga, pa tko smo mi da nas ne razapnu u svakodnevnom životu?“, rekao je Boban u svom stilu.

A onda je pričao o ljubavi prema maksimirskom klubu.

“Cijeli sam život proglašavao ljubav prema Dinamu, prema ovim ljudima, prema ovom gradu, prema svojoj zemlji. Hoćete li onda, u trenutku kada vam daju priliku, reći: ‘Ne, imam 57 godina, zapravo ću sjediti i odmarati se na otoku, promatrati more i loviti ribu’? Da to nisam učinio, bila bi to izdaja svake vrijednosti za koju sam živio.”

Za stopera Sergija Domingueza rekao je da je “jedan od najboljih mladih braniča na svijetu, ako ne i najbolji.”

Otkrio je i da žali zbog načina na koji se završio njegov odnos s predsjednikom Uefe, Aleksanderom Čeferinom.

“Samo mi je žao zbog osobnog odnosa s Aleksanderom, žao mi je što se ovo dogodilo. Imali smo vrlo lijep odnos u ovih nekoliko godina, a i s obitelji. Ali učinio sam što sam morao i vrlo dobro sam to objasnio. On je odabrao svoj put, to je to, i želim mu samo najbolje. Ali ne žalim ni za čim, nimalo. Razmišljao sam dva mjeseca prije nego što sam to učinio. Nisam reagirao kao dijete, kao razmaženo dijete. Puno sam razmišljao. Uzeo sam si vremena i ostavio vremena i drugima da razmisle. Svatko će živjeti sa svojim odlukama i svojim posljedicama: i ja, a i drugi.”

Komentirao je i ceremoniju ždrijeba za SP 2026. i Giannija Infantina.

“Nisam to mogao gledati. Iznenadio sam se što je počeo razmišljati na ovaj način, previše politički, opsjednut političarima i svim tim pričama. Na početku nije bilo ovako. Sve se vrtjelo oko nogometa i nogometaša. Morali smo vratiti Fifu u tom smjeru i to smo radili. Kasnije je počelo ići drugačijim putem. Gianni je oduvijek bio odgovoran i vrlo odgovoran, ali nije svjestan što sada radi sebi i Fifi. Misli da će učiniti najbolje, a radi potpuno suprotno. Ne bi trebala biti politička organizacija, ali sada kada to radite, sramotno je. Ništa od ovoga ne može poreći sve dobre stvari koje je učinio, i to ne zato što sam ja bio tamo. Ali s druge strane, to pokazuje da je put izgubljen. Barem je tako sve predstavljeno s ovim smiješnim djelom. I žao mi je zbog toga. Žao mi je zbog Fife, žao mi je zbog njega, žao mi je zbog nogometa.“