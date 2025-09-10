Boban predstavio viziju Dinama, novi stadion se očekuje kasnije od planiranog

Podijeli :

Damir Krajač/CROPIX via Guliver

Dinamovi članovi u subotu 13. rujna po drugi put u posljednjih godinu i pol izlaze na izbore, a birat će se izravno svi članovi Skupštine i Nadzornog odbora, odnosno lista s koje će izabrani ulaziti u klupska tijela.

Svoj je plan predstavilo Dinamovo proljeće, jedina prijavljena izborna lista koju predvodi Zvonimir Boban.

Ističe se važnost demokratskog iskoraka i načela „jedan član, jedan glas“, no pojedini članovi izražavaju žaljenje što je kandidirana samo jedna lista – ona koju predvodi Boban – pa je ishod izbora poznat i prije samog izbornog dana. S te će liste u Skupštinu ući 45 članova, dok će se preostalih pet birati pojedinačno među povjerenicima.

“Moderan, transparentan i uspješan klub na terenu i u poslovanju. Otvoren klub koji pripada svojim članovima. Klub koji njeguje gospodsku i građansku kulturu”, stoji u uvodnoj poruci programa pod nazivom ‘Naša vizija’. Dokument se sastoji od 11 glavnih točaka s nizom podtočaka.

Naglašavaju se sportska izvrsnost, razvoj klupske Škole nogometa, a jedna od ključnih stavki je i infrastruktura:

Program Zvonimira Bobana predviđa izgradnju novog stadiona u Maksimiru s kapacitetom od 35 tisuća mjesta, a trebao bi biti završen do kraja 2030. godine, iako se ranije govorilo o 2029. Paralelno, do 2028. Dinamo želi završiti i vlastiti nogometni kamp na Borongaju.

“Novi kamp mora imati dovoljan broj terena, uključujući jedan s manjim tribinama, te svu potrebnu infrastrukturu za svakodnevni boravak, razvoj i odgoj Dinamove djece”, stoji u programu.

U planu je i bolja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, potpuna digitalizacija poslovanja, snažnije povezivanje kluba s članovima, gradom i državom te održive financije kao osnova stabilnosti.