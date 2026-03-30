Boban je već pronašao novo pojačanje za iduću sezonu?

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dobra situacija u HNL-u, deset bodova prednosti pred drugoplasiranim Hajdukom, omogućuju Dinamu da se posveti ljetu i kadru za iduću sezonu.

Kako javljaju Sportske novosti, Dinamo i Zvonimir Boban već su pronašli prvo pojačanje koje bi voljeli dovesti u Maksimir. Riječ je o Antonu Matkoviću (20) koji se ponovno spominje u kontekstu dolaska u Zagreb.

Matković ugovor s Osijekom ima do ljeta 2027. godine i uskoro ulazi u zadnju godinu. Kako trenutačno stvari stoje, šanse da će potpisati nisu prevelike i za očekivati je da će ga Osijek prodati ovog ljeta.

Boban je Matkovića želio dovesti još na zimu, ali sve je ostalo na inicijalnim kontaktima.

Matković je ove sezone zabio tek jedan gol u 13 nastupa, a ukupno je za Osijek odigrao 52 utakmice i upisao osam golova i dvije asistencije.