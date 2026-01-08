Bliski istok je nova destinacija za Stojkovića? Bogata ponuda stigla je u Dinamo

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Nogometaši Dinama trenutno su u slovenskom Čatežu gdje se pripremaju za nastavak sezone.

Jasno, nova godina uvijek donese pitanja oko brojnih transfera, a jedno od imena koji bi mogli napustiti Maksimir je i ono Luke Stojkovića.

Naime, Dinamo je primio nekoliko ponuda od Al Jazire, kluba iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata, a u slučaju da dođe ona koja zadovoljava, neće raditi probleme Stojkoviću. Prema prvim informacijama, radi se o iznosu od otprilike pet milijuna eura, donosi Index.

Navodno niti Stojkoviću nije odbojna ideja otići na Bliski istok gdje su Emiraćani pripremili bogat ugovor. Ako ne pokaže veliku želju da ostane, Dinamo ga je spreman pustiti.

Stojković je za Dinamo odigrao 57 utakmica u kojima je dao devet golova i šest puta asistirao. Stigao je iz Lokomotive za otprilike tri milijuna eura.

Transfermarkt ga procjenjuje na tri i pol milijuna eura, a ugovor s Dinamom ima do ljeta 2028. godine.