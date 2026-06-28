Bizarna odluka Urugvajaca: Ovako su odlučili kazniti igrače nakon ispadanja sa SP-a

Urugvaj je razočaravajuće napustio Svjetsko prvenstvo nakon grupne faze, a ni odlazak momčadi iz Južne Amerike navodno nije išao po planu.

Urugvajski nogometni savez otkazao je planirani čarter let momčadi iz trening baze momčadi u Playa del Carmenu u Meksiku do glavnog grada Montevidea, prema više izvješća u urugvajskim medijima. Umjesto toga, igrači su morali letjeti pojedinačno komercijalnim letovima kući.

Urugvaj, koji je FIFA uoči Svjetskog prvenstva rangirala kao 16. na ljestvici, bio je najbolje ocijenjena momčad među onima koje nisu uspjele proći u osminu finala.

La Celeste je odigrala 1-1 sa Saudijskom Arabijom u prvoj utakmici skupine H, a zatim je prokockala vodstvo u drugom poluvremenu u neriješenom rezultatu 2-2 protiv novaka na Svjetskom prvenstvu, Zelenortskih Otoka. U finalu skupine, pogreška vratara dovela je do poraza Urugvaja 1-0 od Španjolske.

Kapetan urugvajske reprezentacije Jose Maria Gimenez, koji je sve tri utakmice ostao na klupi, rekao je za urugvajsku televizijsku kuću Tenfield:

“Bol je neizmjerna. Osjećaj je duboke tuge. Stvarnost s kojom se moramo suočiti nevjerojatno je teška. Ispričavamo se urugvajskom narodu. Nije to bilo ono što smo svi očekivali, ali nogomet je takav i moramo to prihvatiti.”

Izbornik Urugvaja Marcelo Bielsa rekao je nakon poraza od Španjolske:

“Gledajte, ono što ostavljam urugvajskom nogometu nije ništa. Jer bilo kakav doprinos ovisi o rezultatu. Što trener može učiniti za nogomet zemlje u kojoj je radio tri godine? Ništa ako ne postigne rezultate. I četvrto mjesto u kvalifikacijama nije značilo ništa, treće mjesto na Copa Americi nije značilo ništa, i očito ova izvedba.” … Ne moram to definirati, pa ako me pitate kako će se moje vrijeme pamtiti, to je po koraku koji nije ostavio ništa iza sebe.”

Izvještavanje GiveMeSporta sugerira da se Bielsina momčad pobunila prije natjecanja u Španjolskoj, a Bielsa je imao žestoku razmjenu mišljenja s medijima nakon poraza.