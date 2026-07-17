Bivši Vatreni i nekadašnji igrač Hajduka pronašao novi klub

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Kazimierz Kozuch Arena Akcji NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Antonio Milić pronašao je novi klub. Hrvatski stoper karijeru će nastaviti u poljskom prvoligašu Wieczysti Kraków, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu.

Milić u novu sredinu dolazi nakon pet godina provedenih u Lechu iz Poznanja, gdje je osvojio naslov prvaka Poljske i Superkup. Za Lech je odigrao više od 140 utakmica, uključujući i nastupe u europskim natjecanjima.

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Iskusni 32-godišnji branič karijeru je počeo u Hajduku, a tijekom svog nogometnog puta nosio je i dresove Istre 1961, Anderlechta i Raya Vallecana. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je tri nastupa između, a debitirao je pod vodstvom Zlatka Dalića u remiju protiv Portugala 2018. godine.

Wieczysta Kraków od ove je sezone član najvišeg ranga poljskog nogometa, a u svojim redovima već ima još jednog Hrvata – Duju Dujmovića. Klub je nedavno doveo i Dinamova vratara Nikolu Čavlinu na posudbu.