Bivši hit-igrač HNL-a čeka transfer, a vrijeme krati na malonogometnom turniru

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Situacija oko Robina Gonzaleza i dalje nije riješena. Kolumbijski ofenzivac želi napustiti Vukovar, za koji je još uvijek ugovorno vezan, a dok čeka novi angažman vrijeme provodi igrajući mali nogomet na turniru u Privlaci.

Kolumbijski ofenzivac želi napustiti Vukovar, za koji je još uvijek ugovorno vezan, a dok čeka novi angažman vrijeme provodi igrajući mali nogomet na turniru u Privlaci, prenosi Index.

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Gonzalez se nakon odmora vratio u Vukovar, ali trenutačno ima nešto više slobodnog vremena od ostatka momčadi jer se očekuje njegov odlazak. Navodno je za njega zainteresiran poljski Rakow, no zasad nema službenog dogovora. Iz kluba su ranije poručili kako mu neće stvarati probleme i da će mu, zbog svega što je napravio za Vukovar, omogućiti odlazak ako dođe prava ponuda.

Kolumbijac je u Vukovar stigao 2020. godine i s klubom prošao put od nižih rangova do SuperSport HNL-a. Prošle sezone pokazao je kvalitetu u najvišem rangu hrvatskog nogometa, upisavši 35 nastupa, sedam pogodaka i pet asistencija.

Njegov boravak u elitnom rangu obilježila je i napetost s bivšim trenerom Silvijem Čabrajom, koji mu je zamjerao manjak trke i doprinos u obrambenim zadacima. Nakon jedne utakmice trener mu je prigovorio zbog manjeg broja pretrčanih kilometara i slabijeg angažmana bez lopte, što je dodatno zakompliciralo njihov odnos.