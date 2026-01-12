Bivši golman Dinama i Rijeke oduševio na Cipru

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

U 17. kolu ciparske nogometne lige pretposljednja Krasava ugostila je Olympiakos iz Nikozije koji se nalazio na devetom mjestu domaćeg prvenstva. U tom susretu Krasava je slavila s 1:0, a jedan od junaka bio je hrvatski vratar.

U prvom poluvremenu dominarala je gostujuća momčad, ali nisu uspjeli doći do pogotka. Jedan od glavnih razloga za to leži u tome tko je bio na vratima Krasave. Riječ je o Mislavu Zadru, 22-godišnjem Hrvatu koji je u svojoj karijeri branio boje Dinama i Rijeke.

On je u prvom dijelu upisao tri obrane. Njegova dobra igra na vratima omogućila je Krasavi da dođe sredinom prvog dijela i do vodstva. U 21. minuti je Algassime Bah zabio za 1:0 domaće momčadi, a s tim rezultatom otišlo se na predah.

U drugom dijelu nije bilo pogodaka, a ponovno je razlog za to bio Zadro koji je upisao još pet obrana. Sačuvao je tako svoju mrežu netaknutom, treći put ove sezone, te je pokazao da mu s pravom vjeruju u klubu. Ovo mu je bila 16. utakmica u ligi otkad je iz ciparskog Arisa preselio na posudbu u Krasavu.