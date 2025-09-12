Bio je odličan u Gorici, a sada napušta Crvenu zvezdu za višemilijunski iznos

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Uoči utakmica doigravanja za Ligu prvaka Crvene zvezde, govorilo se kako će Šerif Ndiaye za 8 milijuna eura prijeći u Al Jaziru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, no stvarnost je ipak drugačija – karijeru će nastaviti u Turskoj, a srpski prvak dobit će znatno manju odštetu.

Cherif Ndiaye postat će igrač Samsunspora, a Crvena zvezda će za taj transfer zaraditi 5 milijuna eura. Doveden je iz Adane za 4 milijuna, a plan da ga se proda za barem dvostruko veću svotu nije se ostvario iz više razloga.

Djelomično zbog toga što svojim igrama nije opravdao toliku cijenu, a ključni razlog je propao transfer u Emirate. Klubovi iz tog dijela svijeta bez problema plaćaju i 8 milijuna eura za značajna pojačanja, ali čini se da ni igrač ni Crvena zvezda nisu bili dovoljno odlučni da se posao realizira.

Jasno je da je Ndiaye želio otići iz kluba, unatoč činjenici da je trener Milojević bio za to da ostane. Kad se uzmu u obzir svi usponi i padovi koje je prošao, realno je da cijena transfera nije mogla biti viša od ovih 5 milijuna eura.

Previše je bilo zamjerki na njegove nastupe u europskim utakmicama, posebno protiv Pafosa, gdje je odigrao vrlo slabo. Ipak, ostat će u dobrom sjećanju navijačima zbog učinkovitosti u vječitima derbijima, iako je u Ligi prvaka mogao pokazati više.