Bio je hit igrač HNL-a i dobio Dalićev pretpoziv, sad je pao u drugi plan

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila.
Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije “Put do 26”, a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.
Izbornik Zlatko Dalić je uz 26 igrača uputio i devet pretpoziva koje će prema potrebi aktivirati uoči okupljanja reprezentacije koje je zakazano za 23. ožujka.
Na pretpozivu nema bivšeg igrača Slaven Belupa Adriana Jagušića. On je ove zime kao hit igrač HNL-a iz Koprivnice otišao u grčki Panathinaikos.
U Slavenu je igrao toliko dobro da je zaradio pretpoziv Zlatka Dalića. No, sada je pao u drugi plan kod Dalića. Razlog je sasvim jednostavan. Jagušić od prelaska u Panathinaikos skoro pa uopće da nije zaigrao. Samim time nije ni dobio ponovno pretpoziv.
Popis igrača:
Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić
Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk
Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović
Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković
