Bilić bi se ipak mogao vratiti u Englesku?

Hoće li se Slaven Bilić ipak vratiti u Englesku?

Prema pisanju britanskih medija, Slaven Bilić nalazi se među ozbiljnim kandidatima za preuzimanje klupe Blackburn Roversa u slučaju da klub odluči raskinuti suradnju s aktualnim trenerom Valérienom Ismaëlom.

Tu informaciju donosi poznati novinar Ben Jacobs, navodeći kako čelnici Blackburna razmišljaju o promjenama zbog loših rezultata.

Momčad se trenutačno nalazi u zoni ispadanja Championshipa, na 22. mjestu s 29 bodova, tri manje od prve sigurne pozicije.

