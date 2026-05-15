Belgijski popis: Vraća se Courtois, nema Šutalovog suigrača koji je briljirao ove sezone

Poznat je popis belgijske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

Najviše pažnje privukao je izostanak Matza Selsa, vratara Nottingham Foresta koji je imao vrlo dobru sezonu u Premier ligi. Iznenađenje je i izostanak Ajaxova Mike Godtsa koji je ove ligaške sezone zabio 17 golova i podijelio 14 asistencija!

Na popisu nema ni Malicka Fofane, velikog belgijskog talenta koji se posljednjih mjeseci često spominjao kao budućnost reprezentacije.

Vratari

Thibaut Courtois

Senne Lammens

Mike Penders

Braniči

Arthur Theate

Koni De Winter

Brandon Mechele

Nathan Ngoy

Thomas Meunier

Timothy Castagne

Maxim De Cuyper

Joaquin Seys

Veznjaci

Kevin De Bruyne

Amadou Onana

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Nicolas Raskin

Axel Witsel

Napadači

Jeremy Doku

Leandro Trossard

Alexis Saelemaekers

Dodi Lukebakio

Romelu Lukaku

Charles De Ketelaere

Matias Fernandez-Pardo

Diego Moreira