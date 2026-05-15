Belgijski popis: Vraća se Courtois, nema Šutalovog suigrača koji je briljirao ove sezone

FIFA World Cup 15. svi 2026 14:22
Poznat je popis belgijske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

Najviše pažnje privukao je izostanak Matza Selsa, vratara Nottingham Foresta koji je imao vrlo dobru sezonu u Premier ligi. Iznenađenje je i izostanak Ajaxova Mike Godtsa koji je ove ligaške sezone zabio 17 golova i podijelio 14 asistencija!

Na popisu nema ni Malicka Fofane, velikog belgijskog talenta koji se posljednjih mjeseci često spominjao kao budućnost reprezentacije.

Vratari

Thibaut Courtois
Senne Lammens
Mike Penders

Braniči

Arthur Theate
Koni De Winter
Brandon Mechele
Nathan Ngoy

Thomas Meunier
Timothy Castagne
Maxim De Cuyper
Joaquin Seys

Veznjaci

Kevin De Bruyne
Amadou Onana
Youri Tielemans

Hans Vanaken
Nicolas Raskin
Axel Witsel
Napadači

Jeremy Doku
Leandro Trossard
Alexis Saelemaekers
Dodi Lukebakio

Romelu Lukaku
Charles De Ketelaere
Matias Fernandez-Pardo
Diego Moreira

Belgija igra u grupi G s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom.

