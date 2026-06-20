Belgija ostala bez jedne od najvećih zvijezda: ‘Već tjednima ima problema s disanjem’

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Veliki problem za Belgiju koja se pokušava oporaviti nakon šoka iz prvog kola Mundijala.

Belgijska reprezentacija doživjela je težak udarac uoči nastavka Svjetskog prvenstva, nakon što je krilni napadač Jeremy Doku otpao za ogled grupne faze protiv Irana. Igrač Manchester Cityja ima problema s ponavljajućom respiratornom infekcijom zbog koje je morao napustiti trening kamp u Los Angelesu.

Doku se nije pojavio na posljednjem treningu „Crvenih vragova” u Kaliforniji, gdje se momčad pripremala za drugi susret na turniru. Ubrzo je potvrđeno da neće konkurirati za utakmicu protiv Irana zbog zdravstvenih problema.

Prema pisanju portala Sporza, belgijski krilni napadač već se dulje vrijeme bori s poteškoćama disanja. Na turnir je stigao s prehladom, no činilo se da se oporavlja nakon dobre predstave u drugom poluvremenu prvog kola protiv Egipta. Ipak, njegovo se stanje pogoršalo nakon dolaska u Los Angeles i neprospavane noći uoči treninga.

Nakon konzultacija s liječničkim stožerom belgijske reprezentacije odlučeno je da Doku privremeno bude izvan momčadi kako bi se u potpunosti oporavio. Trenutačno prima antibiotsku terapiju, a iz saveza poručuju kako je cilj njegov povratak u posljednjem kolu skupine protiv Novog Zelanda.

„Bolje je da sada miruje i pokuša se vratiti za zadnju utakmicu skupine”, poručio je sportski direktor Belgije Vincent Mannaert.

Dokuov izostanak predstavlja veliki problem za izbornika Garciju, koji će morati mijenjati ofenzivni plan. Belgija ostaje bez igrača koji je ključan u situacijama jedan na jedan i koji je često stvarao višak na krilu.

Očekuje se da će Leandro Trossard prebaciti na svoju prirodnu lijevu stranu, a za otvoreno mjesto na desnom krilu konkurirat će Dodi Lukebakio, Alex Saelemaekers i Charlesa De Ketelaere.