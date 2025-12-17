Bayern se našalio: ‘Dvojica Hrvata su noćna mora svakog sportskog komentatora’

Bayernova momčad do 19 godina ima dvojicu stopera hrvatskog porijekla.
U mladoj Bayernovoj momčadi igraju Filip Pavić i Raphael Pavlić. Oni čine tandem momčadi trenera Petera Gaydarova koja postiže fantastične rezultate. U nedavnom susretu Lige prvaka mladih protiv Sportinga, oni su se našli zajedno na terenu.
Zbog sličnog prezimena, Bayern se našalio na službenom Instagram profilu svoje akademije:
“Noćna mora svakog sportskog komentatora, postavivši njih dvojicu u prvi plan.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!