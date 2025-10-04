Bašić u ludom derbiju s Vlašićem upisao sjajnu asistenciju

Podijeli :

xmarcoxiacobucci

U dvoboju šestog kola Serie A ispunjenog brojnim preokretima nogometaši Lazija i Torina su remizirali 3-3, a dva su pogotka postignuta u sudačkoj nadoknadi.

Torino je poveo u 16. minuti pogotkom Simeonea, ali od tog trenutka je krenuo igrati rimski sastav koji je do odmora okrenuo rezultat na svoju stranu. Posebno je neuhvatljiv za torinsku obranu bio Canncellieri koji je postigao oba pogotka. U 24. je lijepo naciljao suparničku mrežu, dok mu je u 40. odlično asistirao hrvatski nogometaš Toma Bašić koji ga je pronašao loptom preko cijelog travnjaka.

U nastavku susreta Lazio je stao, a Torino je prvo izjednačio u 73. minuti golom Adamsa, dok je potpuni preokret uslijedio u 92. kada je nakon kornera, iz gužve, Coco pogodio za 3-2. Coco ipak nije bio gostujući junak već je debelo u nadoknadi upravo on skrivio jedanaesterac, a Cataldi je u 103. minuti pogodio za konačnih 3-3.

Toma Bašić je za Lazio igrao do 67. minute, dok je na drugoj strani Nikola Vlašić zamijenjen u 70. minuti.

Prvu pobjedu u sezoni upisao je Lecce koji je u gostima pobijedio Parmu 1-0. Jedini je pogodak dao Sottil u 38. minuti.

Nedjeljni parovi su Udinese – Cagliari, Bologna – Pisa, Fiorentina – Roma, Napoli – Genoa i Juventus – Milan.