AP Photo/Jose Breton via Guliver

Nogometaši Barcelone potvrdili su sjajnu formu uoči početka La Lige. U prijateljskoj su utakmici svladali Como 5:0 i osvojili Joan Gamper trofej.

Iako je talijanska momčad bolje otvorila susret, Španjolci su u 21. minuti stigli u vodstvo nakon gola Fermina. Upravo je on bio precizan i za 2:0 u 35. minuti te sjajno proigrao Rashforda koji je asistirao Raphinji za 3:0 dvije minute kasnije.

U nastavku je još na samom kraju prvog poluvremena precizan bio Yamal, koji je postavio i konačnih 5:0 u 48. minuti.

Martin Baturina je za talijansku momčad igrao do 55. minute.