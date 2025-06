Auckland City oduševio je svijet u utakmici protiv Boce Juniors, a evo što im je taj remi donio

Podijeli :

AP Photo/George Walker IV via Guliver

Auckland City je u prva dva kola primio čak 16 golova od Bayern Munchena i Benfice pa su nešto slično mogli očekivati i protiv Boce Juniors. No, jedina amaterska ekipa na Svjetskom klupskom prvenstvu pokazala je karakter te je Argentincima zabila svoj prvi gol na prvenstvu te su na kraju osvojili i povijesni bod. Osim toga, to im je donijelo i veliku zaradu.

Novozelanđani su samim plasmanom na SP klubova zaradili 3,58 milijuna dolara, a remijem su došli do još milijuna. Nije to znatno velika suma kada se pogleda svjetski prosjek, no kada se u obzir uzme da Auckland City prema transfermarktu vrijedi 4,58 milijuna eura, ova zarada postane znatno ozbiljnija.

Tako su udvostručili vrijednost svog kluba u samo tri utakmice. Osim toga, Novozelanđani su postali hit na društvenim mrežama. Njihove brojke na Instagramu premašile su 200 tisuća pratitelja, a prije turnira bili su ispod 100 tisuća. Uz to, omogućili su i svojim susjedima, Auckland FC-u, klubu koji se natječe u australskoj ligi popularnost jer su ih mnogi u početku mijenjali.