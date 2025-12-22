Atletico ga je platio 22 milijuna pa mu nije dao veliku minutažu, sad se vraća u Italiju?

Reprezentativni napadač Giacomo Raspadori (25) mogao bi se u zimskom prijelaznom roku vratiti u Italiju, budući da za njega veliki interes pokazuje Roma, objavili su talijanski mediji.
Raspadori je ovog ljeta iz Napolija prešao u Atletico Madrid, koji je za njega platio 22 milijuna eura. No, prelazak u Atletico nije se pokazao kao dobar izbor, jer je samo jednom bio u početnoj postavi u susretima španjolskog prvenstva.
Ni u Ligi prvaka nije dobio pravu priliku, u četiri od šest utakmica ostao je na klupi za pričuve. Talijanski mediji navode kako je Atletico otvoren za pregovore s Romom, koja je zainteresirana za polugodišnju posudbu s mogućnošću otkupa ugovora.
Raspadori je u 45 utakmica za talijansku reprezentaciju postigao 11 pogodaka. Unatoč skromnoj minutaži u Atleticu imao je značajnu ulogu u kvalifikacijama za SP 2026., upisavši tri pogotka i dvije asistencije u sedam utakmica.
