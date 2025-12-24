Arteta: Bit ću iskren, sretan sam!

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

U polufinalu EFL kupa Arsenal čeka veliki londonski okršaj protiv Chelseaja. Prva utakmica igrat će se 14. siječnja 2026. na Stamford Bridgeu, dok je uzvrat na Emiratesu zakazan za 3. veljače.

Nogometaši Arsenala plasirali su se u polufinale EFL kupa nakon prave drame na Emiratesu. Topnici su nakon raspucavanja jedanaesteraca svladali Crystal Palace s ukupnih 8:7, nakon što je regularni dio susreta završio 1:1.

U lutriji jedanaesteraca ključnu ulogu imao je vratar Kepa Arrizabalaga, koji je obranio odlučujući penal i osigurao Arsenalu mjesto među četiri najbolje momčadi. Tragičar Palacea bio je Lacroix, koji je nakon autogola promašio i presudni jedanaesterac.

Nakon utakmice zadovoljan je bio i Mikel Arteta.

„Sretan sam što smo u polufinalu. Igrali smo protiv jako dobre i organizirane momčadi. Bili smo mirni u raspucavanju, a posebno mi je drago zbog Kepe koji je odlučio utakmicu“, rekao je trener Arsenala.

