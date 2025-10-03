Arsenal želi sačuvati najbolje igrače: Počeli su pregovore s još jednim ključnim čovjekom

Podijeli :

Arsenal je nedavno produžio ugovor s jednim od najboljih stopera svijeta Williamom Salibom, a prema brojnim relevantnim medijima priča se i o novom ugovoru za Bukaya Saku. No, tu Topnici ne bi trebali stati.

Kako prenosi talijanski novinar Fabrizio Romano, Arsenal bi ubrzo trebao ubrzati pregovore sa svojim desnim bekom. Riječ je o Jurrienu Timberu koji je u London stigao iz Ajaxa 2023. godine. Nakon što je prvu sezonu propustio zbog ozljede koljena, u sljedećim je oduševio Mikela Artetu, a samim time i navijače Arsenala.

Čestim ozljedama Bena Whitea postao je nezamjenjiv u prvoj postavi, a koliko ga cijeni Arteta dovoljno govore ove riječi:

“Mi ga želimo u našem timu na duže vrijeme. Kada pričate o potpunom igraču, pričate o Jurrienu. On ima gotovo sve kvalitete koje želite kod obrambenih igrača.”

Timber je u prošlom susretu protiv Olympiakosa odigrao drugi dio drugog poluvremena, ali za vikend ga se očekuje u prvom sastavu. U subotu od 16 sati Arsenal na Emiratesu dočekuje West Ham, a pobjedom u tom susretu bi privremeno preuzeo vrh Premier lige.