Arsenal ponudio novi ugovor Salibi, pregovori se vode i sa Sakom

xDavidxHornx via Guliver

Londonski Arsenal ponudio je stoperu Williamu Salibi (24) novi petogodišnji ugovor, po kojem bi ostao na Emiratesu do lipnja 2030. godine, objavili su britanski mediji.

Francuskom reprezentativcu ugovor ističe u lipnju 2027. i “Topnici” žele što prije riješiti njegov slučaj, jer znaju da za Salibu interes pokazuju europski velikani poput Real Madrida.

Vodstvo Arsenala želi produžiti suradnju i sa krilnim napadačem Bukayom Sakom (24), kojemu ugovor, također, vrijedi do lipnja 2027. godine.

“Topnici” su ovog ljeta potrošili blizu 300 milijuna eura na pojačanja. Najviše je novca otišlo na dvojicu veznjaka, Martina Zubimendija i Eberechija Ezea, te centarfora Viktora Gyokeresa, koji je u prethodne dvije sezone u Sportingu zabio čak 97 golova.