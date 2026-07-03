ANKETA / Kako ocjenjujete nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?

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xxBorisxKovacevx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon dramatičnog poraza 2:1 od Portugala u susretu šesnaestine finala.

Izabranici Zlatka Dalića poveli su u 53. minuti pogotkom Ivana Perišića i držali prednost koja ih je vodila među 16 najboljih. No, Portugal je u 68. minuti stigao do izjednačenja kada je Cristiano Ronaldo realizirao kazneni udarac.

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Kada se činilo da će pobjednika odlučiti produžeci, Portugal je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade zadao odlučujući udarac. Gonçalo Ramos zabio je za 2:1 i odveo svoju reprezentaciju u osminu finala.

Ipak, ni tu nije bio kraj drami. U posljednjim sekundama utakmice Joško Gvardiol zatresao je portugalsku mrežu i izazvao erupciju oduševljenja među hrvatskim navijačima. No, nakon pregleda VAR snimke pogodak je poništen jer je Mario Pašalić, koji je asistirao, bio u zaleđu.

Hrvatska je tako okončala svoj put na svjetskoj smotri. Grupnu fazu završila je na drugom mjestu iza Engleske. Prvenstvo je otvorila upravo porazom od Engleske 4:2, potom je svladala Panamu 1:0, a prolaz u nokaut-fazu osigurala je pobjedom 2:1 protiv Gane. Kao drugoplasirana reprezentacija skupine završila je na megdanu s Portugalom, koji je također zauzeo drugo mjesto u svojoj skupini, a upravo je taj dvoboj označio kraj hrvatskog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Sada vas pitamo, kako ocjenjujete nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?