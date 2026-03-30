Ancelotti: Modrić je jedinstven, nema takvog kao što je on

Hrvatska i Brazil odigrat će prijateljsku utakmicu u noći s utorka na srijedu u 2 sata, a uoči tog susreta izbornik Brazila Carlo Ancelotti obratio se medijima. Nije otkrio tko će započeti utakmicu, no potvrdio je da će Vinicius biti u zapisniku, čime je otklonio nagađanja o mogućem izostanku najveće zvijezde brazilske reprezentacije.

“Protiv Hrvatske želimo testirati početnu postavu, koja nije u punoj snazi zbog brojnih ozljeda. Na dobrom smo tragu zasad, a kritike su normalne. Jasno je da je najvažniji rezultat i u ovim prijateljskim utakmicama. No za nas je najvažniji rezultat u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva”, rekao je peterostruki osvajač Lige prvaka.

Ancelotti se osvrnuo i na Luku Modrića, kojeg iznimno cijeni, istaknuvši njegovu svestranost i profesionalizam.

“Modrić može igrati sve pozicije u sredini jer je kompletan veznjak. Jedan od najboljih igrača koje sam vodio u karijeri. Spektakularan je profesionalac. Jedinstven je. Nema takvog kao što je on na tržištu”, rekao je Ancelotti pa pohvalio i svoje najveće zvijezde.

“Naša reprezentacija ima Raphinhu i Viniciusa, najbolje napadače na svijetu. Vjerujem da će biti najbolji na Svjetskom prvenstvu. Njihovi karakteri i osobnost također su najbolji”, zaključio je 66-godišnji talijanski stručnjak.