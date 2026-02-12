Alarm u Osijeku: Plaće kasne dva mjeseca, uprava kluba otišla u Budimpeštu

Na Opus Areni nije jednostavno ovih dana, ili bolje rečeno, tjedana...

Momčad Željka Sopića je nakon zadnjega kola i poraza u Varaždinu 2:1 na dnu tablice.

Osijek u nedjelju na Opus Arenu dočekuje Hajduk, a u tjednu uoči utakmice klub je u ogromnim problemima. Kako piše Glas Slavonije, Osijek je u ozbiljnim financijskim problemima, a igračima plaće navodno kasne već dva mjeseca.

Uprava kluba navodno je otišla na sastanak u Budimpeštu, ali nagađa se s kim; predsjednikom Uprave Ferencom Sakalijem ili glavnim sponzorom Lorincom Meszarosem. On je u jeku izborne kampanje za mađarski parlament i sigurno mu ne odgovara da se sazna kako ne plaća svoje ljude u NK Osijeku.

Zadnju plaću, pišu 24sata, igrači su dobili 21. prosinca, a nakon poraza od Varaždina upravu je, osim navijača, prozvao i trener Sopić.

“Ovo je borba za ostanak. To što neki moji ljudi u klubu misle da mi moramo biti treći ili četvrti, sjajno. Ovo je borba za opstanak i svaki bod je bitan”, rekao je Osijekov trener.