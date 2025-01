Wembanyama slavio u okršaju s Jokićem i doveo Spurse do pobjede u samoj završnici

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

U jednom od najzanimljivijih susreta večeri u NBA ligi San Antonio Spursi su na gostovanju pobijedili Denver Nuggetse sa 113-110, a susret je obilježio okršaj Victora Wembanyame i Nikole Jokića koji su ukupno zabili 76 koševa.

Spursi su do 18. pobjede sezone došli u neizvjesnoj završnici. Gosti su imali koš prednosti 17 sekundi do kraja, a Denver je imao priliku za pobjedu. No, presudila je Jokićeva pogreška šest sekundi prije kraja kada je njegovo dodavanje preko Wembanyame presjekao Devin Vassell te u kontri zakucao za 113-110. Denver je pokušao tricom izboriti produžetak, no Michael Porter Jr.je promašio sa zvukom sirene.

“Nisam mogao uspostaviti nikakav kontakt. Wemby te tjera na teške udarce. On te tjera da učiniš nešto drugačije,” kazao je Jokić za Denver Gazette nakon što je završio susret sa 41 košem, 18 skokova i devet asistencija, ali nedovoljno za pobjedu.

“Lopta je došla do Nikole koji je pokušao igrati, ali uspjeli su “ukrasti” loptu,” dodao je trener Nuggetsa Michael Malone.

Mladi 21-godišnji Francuz je predvodio San Antonio sa 35 koševa, pri čemu je pogodio četiri trice, te 18 koševa i četiri asistencije. Vassell je dodao 18, a Keldon Johson 16 koševa.

Kod Denvera osim Jokića istaknuo se Porter sa 22 koša, dok je Jamal Murray dodao 14 koševa. Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije nastupio za Denver koji je trenutačno na petoj poziciji na Zapadu (19-14), dok je San Antonio tri pozicije niže sa skorom 18-16.