VIDEO / Wembanyama se ozlijedio, propustio je cijelo drugo poluvrijeme

Košarkaši San Antonio Spursa ostvarili su 60. ovosezonsku pobjedu u NBA ligi svladavši na svom terenu Philadelphia 76-erse sa 115-102 i tako ostali u lovu na Oklahoma City Thunder na vrhu Zapadne konferencije.

Unatoč pobjedi, navijače teksaškog sastava može brinuti ozljeda najboljeg igrača Victora Wembanyame koji je zbog natučenih rebara propustio drugo poluvrijeme.

Wembanyama je na terenu proveo tek 15 i pol minuta i za to vrijeme ubacio 17 poena, a u njegovu odsustvu konce igre Spursa u svoje je ruke uzeo Stephon Castle koji je ostvario “triple-double” sa 19 koševa, 13 asistencija i 10 skokova. Dylan Harper je dodao 17 za pobjednike, dok gostima nije bilo dovoljno 34 ubačaja i 12 skokova Joela Embiida.

Spursi su i dalje drugi na Zapadu i u čitavoj ligi s omjerom pobjeda i poraza 60-19 te za vodećim Thunderom zaostaju dvije i pol utakmice, dok su Sixersi na diobi sedmog mjesta na Istoku sa 43-36, odnosno imaju poraz više i utakmicu više od šestih Toronto Raptorsa koji drže zadnje mjesto koje izravno vodi u doigravanje.