VIDEO / Pistonsi nadigrali Pacerse i izjednačili rekord franšize!

Podijeli :

Detroit Pistonsi su izjednačili rekord franšize svojom 13. uzastopnom pobjedom od 122-117 nad Indiana Pacersima u ponedjeljak u Indianapolisu.

Detroit nije zaostajao nakon prve četvrtine, ali se morao braniti u posljednjim minutama kada su Pacersi smanjili zaostatak od 18 poena u zadnjoj četvrtini na dva poena 15,4 sekundi prije kraja.

Cade Cunningham je pogodio jedno slobodno bacanje, posljednje od svojih 24 poena, 12,4 sekundi prije kraja, čime je Detroit poveo 120-117. Indiana je zatražila time-out i nakon toga izvela akciju u kojoj je Bennedict Mathurin dobio loptu za pokušaj trice, ali je se lopta odbila od obruča. Chris LeVert je pogodio dva slobodna bacanja i zapečatio vodstvo s preostalih 7,1 sekundi.On je utakmicu završio s 19 poena, što je najviše u sezoni.

Pistonsi su imali 13 uzastopnih pobjeda u sezonama 1989./1990. i 2003./04. kada su osvojili naslov NBA prvaka.

PELICANSI BEZ MATKOVIĆA SLAVILI PROTIV BULLSA

New Orleans Pelicans su prekinuli niz od devet poraza pobijedivši kod kuće sa 143-130 Chicago Bullse. Zion Williamson jebio najučinkovitiji kod Pelicansa s 29 koševa, Saddiq Bey je ubacio 20 koševa uz 13 skokova, dok je Trey Murphy III također dodao 20 ubačaja za Pelicanse. Yves Missi završio je utakmicu s double-double učinkom od 14 poena i 14 skokova za New Orleans kojem je ovo prva pobjeda otkako je glavni trener Willie Green otpušten, a privremeni trener James Borrego preuzeo vodstvo 15. studenog. Karlo Matković nije konkurirao za sastav New Orleansa. Ayo Dosunmu predvodio je Chicago s 28 poena, slijedili su ga Coby White s 24 i Josh Giddey s 21 poenom.

KINGSI BEZ ŠARIĆA SVLADALI TIMBERWOLVESE

Sacramento Kings su sinoć kod kuće poslije produžetka sa 117-112 pobijedili Minnesota Timberwolvese i to nakon što su uspjeli nadoknaditi deset kođeva zaostatka pred kraj regularnog dijela utakmice. DeMar DeRozan zabio je 33 koša, Keegan Murray je ubacio 26 poena i izjednačio svoj osobni rekord od 14 skokova, a Malik Monk dodao je 22 poena za Kingse, koji su pobijedili u drugoj utakmici zaredom nakon osam poraza. Precious Achiuwa imao je 10 poena i osam skokova za Sacramento. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sacramenta.

Sacramento je zaostajao 99-89 s manje od tri minute do kraja regularnog dijela, prije nego što je postigao 10 uzastopnih poena. DeRozan je pogodio tri slobodna bacanja – pogodio je 15 od 15 u utakmici – i Sacramento je imao prednost od četiri poena prije nego što je Achiuwa presreo Randleovo dodavanje iz aut-a. DeRozan je pogodio još dva slobodna bacanja i povećao vodstvo na šest poena, 10,7 sekundi prije kraja, čime su Kingsi zaključili utakmicu.

POVEZANO VIDEO / Jokić tricom s centra oduševio suigrače, pogledajte njegovu reakciju

HEAT U GOSTIMA BOLJI OD MAVERICKSA

Miami Heat je na gostovanju sa 106-102 nadigrao Dallas Maverickse, a Tyler Herro je u svom debiju u sezoni nakon operacije gležnja postigao 24 poena. Kel’el Ware je dodao 20 poena i 18 skokova za petu uzastopnu pobjedu Miamija. Kod Dallasa najbolji je bio P.J. Washington s 27 pogodaka, a Max Christie je dodao 15. Kod izjednačenog rezultata 102-102 48 sekundi prije kraja, Adebayo je ukrao Washingtonovo dodavanje, a Herro je to pretvorio u koš. Mavericksi su imali još jednu priliku za pobjedu kada je Flagg presreo dodavanje Jaimea Jaqueza Jr.-a 18,4 sekunde prije kraja, ali je Washington promašio tricu 5,5 sekundi prije kraja, prije nego što je Adebayo zabio.

KNICKSI SLAVILI KOD NETSA

New York Knicks su u gostima sa 113-100 bili bolji od Brooklyn Netsa, a Karl Anthony-Towns je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 37 poena i 12 skokova. New Yorku je također pobijedio Netse 12. put zaredom od 28. siječnja 2023. Jalen Brunson dodao je 27 poena za Knickse, koji su u drugom poluvremenu postigli 62 poena. Noah Clowney je predvodio Netse s 31 košem, od čega je sedam trica. Michael Porter Jr. dodao je 16 poena, ali je promašio 8 od 9 trica.

BLAZERSI BOLJI OD BUCKSA

Portland Trail Blazersi su na gostovanju sa 115-103 nadigrali Milwaukee Buckse kojima je to peti uzastopni poraz.Jerami Grant postigao je 35 poena, a Deni Avdija dodao je 22 poena za Trail Blazerse, koji su pobijedili unatoč odsutnosti Jruea Holidaya (list), Scoota Hendersona (zadnja loža) i Shaedona Sharpea (list). Bucksi su bili bez Giannisa Antetokounmpa (prepone), a njihov najbolji pojedinac bio je Bobby Portis s 22 ubačaja.

ROCKETSI NADIGRALI SUNSE

Houston Rocketsi su sa 114-92 bili bolji od domaćih Phoenix Sunsa, a Amen Thompson izjednačio je svoj sezonski rekord s 28 poena. Pratio ga je Aaron Holiday s 22 koša od čega je šest trica. Alperen Sengun imao je 18 poena, a Jabari Smith Jr. 17 poena za Rocketse, koji su pobijedili u 11 od 13 utakmica i odigrali svoju prvu utakmicu bez Kevina Duranta. Dillon Brooks je bio najučinkovitiji kod Sunsa s 29 poena, dok je Devin Booker ubacio 18 koševa.

WARRIORSI STIGLI DO POBJEDE NAKON TRI PORAZA

Golden State Warriorsi je prekinuo niz od tri poraza pobijedivši kod kuće sa 134-117 Utah Jazz. Stephen Curry je sedmi put ove sezone premašio 30 bodova, s 31 košem, što je najviše na utakmici, a Jimmy Butler III je ubacio 18. Keyonte George je 28 ubačaja bio najbolji strijelac Utaha kojem je ovo četvrti poraz zaredom.