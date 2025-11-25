VIDEO / Jokić tricom s centra oduševio suigrače, pogledajte njegovu reakciju

Podijeli :

Denver Nuggetsi pobijedili su Memphis Grizzliese rezultatom 125:115, a Nikola Jokić je u gostima stigao do novog triple-doublea.

Trostruki MVP lige utakmicu je završio sa 17 koševa, 10 skokova i 16 asistencija, dok je posebno oduševio nevjerojatnom tricom sa sredine terena na samom kraju treće četvrtine. Nakon što je bio precizan za 93:85 njegovi su suigrači oduševljeno dizali ruke u zrak, a srpski košarkaš se nije ni osmjehnuo, već samo krenuo na pauzu.

U slavlju Nuggetsa istaknuli su se i Jamal Murray s 29 te Peyton Watson s 27 poena, dok je kod poražene momčadi najbolji bio Jock Landale, koji je izjednačio osobni rekord karijere s 26 poena i 10 skokova.