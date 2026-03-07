VIDEO / Vušković izborio i drugi penal za HSV: ‘Pa kako možeš ispred suca raditi ovo?!’

Bundesliga 7. ožu 202616:56 0 komentara

Nakon što je u 33. minuti izborio, a zatim i uspješno izveo penal za izjednačenje HSV-a kod Wolfsburga, Luka Vušković izborio je još jedan kazneni udarac za svoju momčad u 56. minuti. Precizan je za vodstvo bio Dompe, a naš komentator nije mogao vjerovati što je ispred suca Vuškoviću radio Wolfsburgov Adjetey.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

