VIDEO / Vušković izborio i drugi penal za HSV: ‘Pa kako možeš ispred suca raditi ovo?!’

Nakon što je u 33. minuti izborio, a zatim i uspješno izveo penal za izjednačenje HSV-a kod Wolfsburga, Luka Vušković izborio je još jedan kazneni udarac za svoju momčad u 56. minuti. Precizan je za vodstvo bio Dompe, a naš komentator nije mogao vjerovati što je ispred suca Vuškoviću radio Wolfsburgov Adjetey.