VIDEO / Dončić ne može sam: Triple-double slovenske zvijezde, Lakersi izgubili u Teksasu

Podijeli :

San Antonio Spursi slavili su protiv Los Angeles Lakersa na domaćem terenu 107:91.

Briljantnu predstavu pružio je Luka Dončić, slovenska zvijezda zabila je 38 koševa, te imala 10 skokova i 10 asistencija. Međutim, mala je to utjeha za Dončića nakon poraza, iako treba reći kako su Lakersi bili bez LeBrona Jamesa, Austina Reavesa i Ruija Hachimure.

Dončić je briljirao u prvom poluvremenu postigavši 22 poena, više nego svi ostali starteri zajedno. Od 43 poena Lakersa do odmora, izravno je sudjelovao kod čak 41 – bilo košem ili asistencijom. Ostala četvorica igrača iz početne petorke protiv Spursa kombinirano su ubacila 31 poen uz samo tri asistencije, što najbolje pokazuje koliko je Dončić dominirao utakmicom u tim trenucima.

Kod momčadi iz Teksasa najbolji su bili Keldon Johnson s 27 poena i šest skokova te Victor Wembanyama, koji je u 26 minuta zabio 16 koševa, uhvatio 14 lopti i imao četiri blokade.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.