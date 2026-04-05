Trener Lakersa: Liječnici u Dallasu su pregledali pogrešan dio tijela Reavesa

Bruno Zanotto via Guliver

Šef stručnog stožera LA Lakersa, JJ Redick, iznio je tvrdnju o skandaloznom propustu liječnika, a cijela situacija podsjeća na onu iz svijeta nogometa vezanu uz francusku zvijezdu Kyliana Mbappéa.

Za razliku od tog slučaja, u kojem je napadač Tricolora demantirao da je liječnički tim napravio pogrešku, ovdje je 41-godišnji trener javno rekao da je magnetska rezonanca napravljena na pogrešnom dijelu tijela Austina Reavesa u Dallasu.

„Reavesov drugi pregled magnetskom rezonancom obavljen je danas. Ne znam gdje je došlo do pogreške u Dallasu, ali su pregledali pogrešan dio tijela. Jasno smo odredili što želimo da ide pod skener, ali su oni pogriješili“, iznio je šokantnu tvrdnju Redick.

Iako je Reaves osjetio bol u leđima još na početku utakmice u Oklahoma Cityju, gdje je domaćin i prvak uvjerljivo slavio 139:96, odigrao je cijelu utakmicu i vrlo su male šanse da će zaigrati u Dallasu.

Ono što posebno brine stručni stožer Lakersa jest činjenica da Luka Dončić neće moći igrati protiv bivšeg kluba, ali ni u preostale četiri utakmice koje slijede nakon odlaska iz Teksasa. Upitno je hoće li 27-godišnji as iz Ljubljane biti spreman i za doigravanje, a već se oprostio od utrke za MVP nagradu.