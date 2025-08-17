Trener hrvatske košarkaške reprezentacije: ‘Nema poštede ni za koga, idemo u Dansku po pobjedu’

Podijeli :

Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska je u subotu navečer u Opatiji porazila Norvešku s velikih 102:53 te su tako upisali svoju treću pobjedu u isto toliko utakmica u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Nakon susreta su izjave za medije dali trener Tomislav Mijatović i Michael Ružić.

Prvi je izjavu dao Michael Ružić.

„Nismo podcijenili Norvešku što je bilo važno i dobro smo otvorili utakmicu. Igrali smo jako agresivno, pritiskali cijeli teren i radili brze napade u tranziciji što oni nisu mogli pratiti. Ubacili smo ih u naš mlin i nisu se više mogli vratiti.“

Michaelu je ovo rezultatski najbolja utakmica ovog ljeta u reprezentaciji.

„Jako sam zadovoljan, dobro sam odradio pripremni dio i svaku ću minutu na terenu maksimalno iskoristiti jer je za mene velika stvar biti član hrvatske reprezentacije. To je nešto što sam sanjao dugo i svaku ću priliku iskoristiti, bilo protiv Norveške i Danske ili Španjolske i Izraela. Svaku utakmicu gledam kao finale.“

Izbornik Tomislav Mijatović mogao je biti zadovoljan rezultatom:

„Prije svega čestitke i zahvala dečkima na pokazanom zalaganju, ali i ozbiljnosti. Mi od prvoga dana znamo da smo favoriti, no u modernoj košarci samo pričati da si favorit, a ne prikazati to na terenu, ne znači ništa. Dečki od prvog dana pokazuju da se mogu i nositi s ulogom favorita i implementirati našu igru.”

Pred nama je još jedna utakmica u Danskoj koju naravno želimo pobijediti, želimo biti prvi u našoj pretkvalifikacijskoj skupini. Korak po korak do našeg cilja. Rekao sam već da nam je cilj svaka iduća utakmica, svaka iduća pobjeda pa će nas to dovesti do borilišta i utakmica koje svi skriveno priželjkujemo.“

U ovoj utakmici priliku su dobili i mlađi igrači.

„U drugoj i četvrtoj četvrtini na terenu su bili više prisutni naši mlađi igrači, a i inače sam zadovoljan što su svi mogli igrati u svim utakmicama što je bitno jer svi vrlo naporno rade i svi su nam važni. Drago mi je da su svi igrali ozbiljnu minutažu, jedino je Toni Nakić u dogovoru sa mnom dobio poštedu u drugom poluvremenu jer smo htjeli prevenirati jednu situaciju sa zglobom“, kazao je Mijatović.

Hoće li netko, zbog dobre situacije na ljestvici, dobiti poštedu za Dansku?

„Ne, mi planiramo dobiti utakmicu u Danskoj. Jedini igrač koji s nama neće putovati je Jaleen Smith zbog unaprijed postignutog dogovora s njegovim klubom i trenerom. Zamolili su nas da ga ustupimo ako pobijedimo u prve tri utakmice, a apsolutno želimo imati dobru komunikaciju s klubovima jer nas čekaju ozbiljne stvari. Jaleen je, osim što nam je izniman faktor, i posebna osoba koja je Hrvatsku prihvatila ne samo kao jednu stanicu svoje karijere, nego kao svoj drugi dom, ako ne i prvi. Morali smo u ovom slučaju kompenzirati, iako nevoljko, dakle ne zbog odmaranja za Dansku, već zbog dogovora s kolegom trenerom. S nama će putovati Krešimir Ljubičić koji je propustio jedan dio priprema zbog kasnijeg dolaska, no odradio je ostatak priprema i sada je spreman.“